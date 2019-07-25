ليبيا تنتصر للقيم والمبادئ وتخسر نزالا في عالمية «الكيك بوكسينغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 08:43 مساء
اللاعب عبدالحفيظ الصيد «وسط» قبل انسحابه أمام لاعب الكيان الصهيوني (صفحة ريميسا)

خسر المنتخب الليبي نزالا، وانتصر للقيم والمبادئ الإنسانية والعروبية، عندما فضلت بعثة ليبيا المشاركة في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينغ، المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الانسحاب قبل مواجهة لاعب الكيان الصهيوني، اليوم.

وشهدت منافسات اليوم من البطولة، انسحاب اللاعب عبدالحفيظ الصيد أمام خصمه لاعب الكيان الصهيوني، بعد قرار جماعي اتخذته بعثة المنتخب، وبذلك يودع اللاعب البطولة، فيما فقد اللاعب شهاب أبوجعفر نزاله أمام خصمه الماليزي، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة، بنتيجة 26-30، مودعا البطولة أيضا، وفقا لصفحة «ريميسا».

على جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني لـ«المواي تاي» للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية، حيث استقر الاتحاد، على إقامة تصفيات ومعسكر إعدادي لاختيار المنتخبين، خلال الفترة المقبلة بمسرح مدرسة خليفة الحجاجي بالعاصمة طرابلس.

ومن المتوقع مشاركة المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينغ، في عدد من البطولات الخارجية حتى نهاية العام الجاري، أبرزها بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والتي ستستضيفها البوسنة.
 

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