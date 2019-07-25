«كاف» يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم دون ترقب المنتخب الليبي

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم «قطر 2022»، والتي ستجرى بالقاهرة في 29 يوليو الجاري.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن حدد منافسات الدور التمهيدي لتكون بين المنتخبات الـ28 الأقل في تصنيف الاتجاد الدولي، الأمر الذي أعفى المنتخب الليبي من تصفيات الدور التمهيدي، حيث جاء في التصنيف 23 أفريقيا .

وستتبارى المنتخبات الـ28 من مباراة «ذهاب وإياب»، ليتأهل منهم 14 منتخبا لينضموا إلى المنتخبات الـ16 المتبقية، ليخوضوا منافسات المجموعات العشر، التي ستخوض التصفية النهائية من مباراة واحدة بين كل منتخبين، ليتأهل منهم خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

