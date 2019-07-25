«كاف» يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم دون ترقب المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 25 يوليو 2019, 07:13 مساء
المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم «قطر 2022»، والتي ستجرى بالقاهرة في 29 يوليو الجاري.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن حدد منافسات الدور التمهيدي لتكون بين المنتخبات الـ28 الأقل في تصنيف الاتجاد الدولي، الأمر الذي أعفى المنتخب الليبي من تصفيات الدور التمهيدي، حيث جاء في التصنيف 23 أفريقيا .

وستتبارى المنتخبات الـ28 من مباراة «ذهاب وإياب»، ليتأهل منهم 14 منتخبا لينضموا إلى المنتخبات الـ16 المتبقية، ليخوضوا منافسات المجموعات العشر، التي ستخوض التصفية النهائية من مباراة واحدة بين كل منتخبين، ليتأهل منهم خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
خبيران روسيان يعلقان على اعتقال روسيين في طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة