قرار مصري يسهل احتراف نجوم الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يوليو 2019, 06:37 مساء
مفتاح طقطق في تدريب المصري البورسعيدي (صفحة المصري)

يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتخاذ عدد من القرارات المنظمة مسابقاته للموسم المقبل 2019 – 2020، من بينها زيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا بدلا عن 25، بجانب زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين، بالإضافة إلى السماح بمعاملة لاعب واحد من شمال أفريقيا أو فلسطيني أو سوري، على أنه غير أجنبي.

وتنتظر الأندية المصرية اعتماد قرار اعتبار لاعب دول شمال أفريقيا لاعبا مصريا، لتوجه بوصلتها نجو لاعبي هذه الدول «ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب»، للاستفادة من لاعبيها الموهوبين، الأمر الذي سيفتح الباب لمزيد من اللاعبين الليبيين للاحتراف بالدوري المصري، دون اعتبارهم لاعبين أجانب.

يشار إلى أن أكثر من خمسة لاعبين ليبيين ينشطون في الدوري المصري، الموسم الجديد، وهم: التربي والهرام ومفتاح طقطق وحسين العبيدي وسالم روما، كما أن مثلهم احترفوا في أندية تونسية الموسم الماضي، بعد اعتماد الجامعة التونسية المحترفة لكرة القدم لاعبي شمال أفريقيا غير أجانب.
 

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