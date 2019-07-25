الأولمبية تخصص ألفين دينار لكل ليبي مشارك في الألعاب الأفريقية

أعلنت اللجنة الأوليمبية، برئاسة جمال الزروق، توجهها نحو دعم الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة.

وأوضحت اللجنة من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنه تمت الموافقة على منح ألفين دينار لكل رياضي يمكن الاستفادة منها في مرحلة التحضير، ولا سيما أن الرياضيين كافة بدؤوا استعداداتهم منذ فترة، سواء داخل أو خارج ليبيا.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت المشاركة بـ24 لعبة، وبوفد يتكون من 51 شخصا منهم 28 رياضيا، و14 مدربا، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والمالي والطبي والإعلامي للبعثة، في الدورة التي ستستضيفها المغرب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2019.

