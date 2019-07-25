منظمة المرصد الرياضي تعرض مشاكل الاتحادات على جهات دولية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 25 يوليو 2019, 05:42 مساء
من اجتماع سابق لمنظمة المرصد الرياضي الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس منظمة المرصد الرياضي الليبي، فتحي الجدي، عن برنامج المنظمة الذي سيشمل تحريك الجانب الثقافي بإقامة سلسلة من الندوات لتنوير الرأي العام الرياضي حول التشريعات والقوانين.

وقال الجدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المنظمة قامت بمخاطبة عدة اتحادات دولية لمعرفة رأيها في مشاكل الاتحادات المحلية الليبية، مثل الشطرنج والفروسية والرياضات الجوية والتكواندو.

وأضاف الجدي: «هناك تجاوب من الاتحادات الدولية، وسيتم نشر تفاصيل ردود هذه الاتحادات لحل مشاكل الرياضة الليبية، كما أن اجتماع المنظمة الأخير تم فيه التطرق للميزانية ونشرها على موقع منظمة المرصد الرياضي».
 

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