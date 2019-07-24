حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد

السباح الليبي عدي حسونة (أرشيفية: الإنترنت)

حل السباح الليبي عدي حسونة، اليوم، في المركز الثاني في سباق 100 متر حرة بمجموعته ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا بكوريا الجنوبية.

واستطاع حسونة تحقيق رقم 52.34 ثانية، محسنًا بذلك رقمه السابق ومحققًا رقمًا ليبيًّا جديدًا، وفقًا لصفحة «ريميسا» .

وتستمر فعاليات البطولة التي انطلقت، الجمعة الماضي، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، في مدينة «كوانغجو» وتعني «مدينة النور»، وتقع على بعد 330 كيلومترًا جنوب سول، ويشارك في البطولة 2500 سباح يمثلون 190 بلدًا، على 76 ميدالية ذهبية في 6 ألعاب مختلفة هي: السباحة والسباحة المتزامنة والغطس، والغطس العالي والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء.

