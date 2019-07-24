مصر تهزم صربيا وتتأهل لربع نهائي مونديال اليد

حجز منتخب مصر لكرة اليد شباب، اليوم، مقعدًا بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم بفوزه ، على نظيره الصربي (30-29).

وحسم شباب الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 15-14 ضمن منافسات دور ثمن النهائي من عمر البطولة في نسختها رقم 32، المقامة حاليًا في إسبانيا وتختتم 28 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبًا.

ومن المنتظر، أن يواجه المنتخب المصري في دور الـ8، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي النرويج، والبرازيل في إطار دور الـ16 بالبطولة.

وصعد المنتخب المصري إلى ثمن النهائي عقب احتلاله صدارة المجموعة الرابعة محققًا العلامة الكاملة، برصيد 10 نقاط، في حين تأهل منتخب صربيا بعدما احتل المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ويشارك المنتخب المصري في المونديال الجاري، بصفته حامل لقب بطولة أفريقيا للشباب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في المغرب خلال العام الماضي، بعدما تغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية.

وحصد منتخب مصر للشباب لكرة اليد العلامة الكاملة، بعد تصدره للمجموعة الثانية ببطولة العالم المقامة حاليا بأسبانيا.

يشار إلى أن المنتخب المصري تصدر مجموعته في المونديال مرتين، الأولى في نسخة 1993 نجح في التتويج ببطولة العالم للشباب للمرة الوحيدة في تاريخه التي أقيمت بالقاهرة.

وفي المرة الثانية 1999 وأقيمت بقطر، نجح منتخب الشباب أنذاك في الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة العالم .

وحقق شباب مصر العلامة الكاملة بالمجموعة بوصوله للنقطة العاشرة بعد تحقيقه خمسة إنتصارات متتالية على كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

وما حققه شباب الفراعنة بتصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة، جعله أول فريق غير أوروبي يحقق العلامة الكاملة منذ نجاح البرازيل في تصدر المجموعة الثانية لمونديال الشباب 2009 الذي أقيم أنذاك في القاهرة.