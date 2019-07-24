العيساوي يرفض العودة والككلي مدربا للنصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 06:01 مساء
فوزي العيساوي (صفحة النصر)

أصر نجم الكرة الليبية السابق، فوزي العيساوي، على رفضه العودة إلى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، وتولى منصب المستشار الفني لـ«الفحامة»، فيما أوكلت الإدارة مهمة تدريب الفريق إلى محمد الككلي، والمساعد علاء نجم، ومدرب الحراس ناجي العمامي، والمعد البدني محمد العريبي.

ويستعد فريق النصر للدفاع عن لقب الدوري الممتاز، من خلال إقامة معسكر خارجي، بمصر، يبدأ مطلع أغسطس المقبل، استعدادًا لخوض منافسات دوري الأبطال الأفريقي، التي ستبدأ قبل المنافسات المحلية للموسم الجديد.

يشار إلى أن فريق النصر توج بالدوري موسم 2017 - 2018، فيما لم يكتمل موسم 2018 - 2019، بقرار من اتحاد الكرة، لأسباب أمنية.

ويخوض النصر مباراته في تمهيدي دوري الأبطال، في الرابعة من عصر يوم الأحد 11 أغسطس المقبل على ملعب منافسه تيميتي موكاف بطل أفريقيا الوسطى.

 

 

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