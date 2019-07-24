فطيس ينتزع الصدارة فى عربية الشطرنج بالأردن

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

واصل لاعب الشطرنج بنادي الجزيرة الليبي، عمر فطيس، تألقه فى بطولة العرب للشطرنج التى تتواصل بالأردن وتمكن من انتزاع الصدارة في فئة 10 أعوام بخمس نقاط من سبع جولات بعد فوزه في الجولة السادسة على المغربي سعد أبولاس.

في ملاحقة فطيس أربعة لاعبين برصيد 4.5 نقطة وهم الفلسطيني محمد سدير والإماراتي سالم البلوشي والجزائري حامد أبودينة واليمني عبدالله القديمي، وفي ذات الفئه يأتي لاعب نادي المجاهد الليبي فرج القطعاني في الترتيب الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط.

وتقام اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة السابعة لفئة 10 أعوام، حيث يلتقي الليبي عمر فطيس 5 نقاط مع الفلسطيني محمد سدير 4.5 نقطة، والإماراتي سالم البلوشي يلتقي الجزائري محمد أبودينة وكلاهما بـ4.5 نقطة والمغربي سعد أبولاس يواجه اليمني عبدالله القديمي وكلاهما بـ4.5 نقطة، أما الليبي فرج القطعاني فيلتقي العماني محمد المحروق وكلاهما بـ3 نقاط في رصيده.