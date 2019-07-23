الدامجة يقود المنتخب الليبي لأول فوز بعد العودة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:52 مساء
المنتخب الليبي للمحليين (صفحة اتحاد الكرة)

حقق المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للمحليين، الفوز على فريق اتحاد طنجة، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن معسكر «فرسان المتوسط» المقام حاليًا بالمغرب.

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته بـ«فيسبوك»، تفاصيل عن اللقاء، جاء فيها أن من سجل هدفي المنتخب الوطني، محمود عكاشة، وطلحة رزق.

ويستعد المنتخب الوطني في معسكره الخارجي، لمواجهة منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020 .

ويقود المنتخب، المدرب الوطني جلال الدامجة، الذي حرص، في لقاء اليوم، على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مستوياتهم.

واستقرت إدارة المنتخب على خوض مباراتين وديتين، مع نهضة بركان، يوم الجمعة، والجيش الملكي، في 30 من الشهر الجاري، على أن ينتهي المعسكر في 1 أغسطس المقبل.
 

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