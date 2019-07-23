«الكاف» يكشف مواعيد منافسات ليبيا في أمم أفريقيا

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن مواعيد مباريات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي ستنظمها الكاميرون.

ومن المقرر أن يخوض، المنتخب الوطني، أول مبارياته بالتصفيات الأفريقية، أمام نظيره التونسي بتونس، يوم 11 نوفمبر المقبل.

وتنطلق الجولات الست للمجموعات، أيام 11 و 16 نوفمبر المقبل، و31 أغسطس 2020، والثامن من سبتمبر 2020، و5 أو 13 أكتوبر 2020، و9 أو 17 نوفمبر 2020.

يشار إلى أن نظام البطولة الذي اعتمده «الكاف» للتأهل إلى النهائيات، ينص على خوض المنتخبات الـ 24 الأقل تصنيفًا في القارة، تصفيات تمهيدية «ذهاب وعودة» يومي 7 و15 أكتوبر 2019، ثم يبدأ دور المجموعات بتقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات يتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى نهائيات الكان 2021.

ويخوض المنتخب الليبي تصفيات كأس الأمم ضمن المجموعة العاشرة، بجانب منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الإستوائية.

