مدرب الاتحاد البلجيكي يصل طرابلس ومعه المعد البدني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 06:45 مساء
المدرب البلجيكي إيفان مينارت

أعلن نادي الاتحاد أن المدرب البلجيكي إيفان مينارت والمعد البدني المغربي إدريس، يصلان مساء اليوم، طرابلس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فنيًا وبدنيًا، قبل بدء الموسم الجديد الذي سيستهله «العميد» بمنافسات دور الـ64 من بطولة «الكونفدرالية الأفريقية».

وأشار نادي الاتحاد في بيانه الذي نشره اليوم على صفحته بـ«فيسبوك»، إلى أنه كان من المفترض وصول مدرب الفريق الأول والمعد البدني إلى ليبيا مساء أمس الإثنين ولكن توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة أمس تسبب في إلغاء رحلتهم من تونس.

ويلتقي فريق الاتحاد، في انطلاقة «الكونفيدرالية»، فريق الجيش النيجري، ذهابًا، أحد أيام 9 و10 و11 شهر أغسطس المقبل.
 

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