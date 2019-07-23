الاتحاد يضم نجم الأنوار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 05:54 مساء
محمد المريمي

انتقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنوار، محمد المريمي، إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وكشف مدير المكتب الإعلامي بنادي الأنوار، فوزي المنفي، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، أن المريمي انضم إلى «العميد»، أول أمس.

ويبدأ فريق الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، الذي سيخوض فيه المنافسات على مستوى المسابقات المحلية، وبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، سيشارك فيها باعتباره بطلًا لآخر بطولة من كأس ليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد، سيواجه فريق الجيش النيجري بالدور التمهيدي «64»، ذهابًا في أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل، على أن يكون لقاء الإياب بعد أسبوع من اللقاء، وحسب القرعة، سيواجه الفريق الفائز من الاتحاد والجيش النيجري، فريق حسينية أغادير في الدور32 للبطولة ذهابًا بالمغرب منتصف شهر سبتمبر المقبل.
 

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