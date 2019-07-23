المماطلة ترهق الكرة الليبية والشارع الرياضي يسأل

جانب من اجتماع سابق للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الليبي (المركز الإعلامي)

يترقب الوسط الرياضي الليبي دعوة اتحاد كرة القدم للجمعية العمومية لحسم موضوع رئيس الاتحاد وهو المنصب الشاغر منذ إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري وتولي النائب الأول عبدالحكيم الشلماني مهمة الرئيس بشكل مؤقت كونه نائب الرئيس أساسا.

وبعد الإقالة وتزكية الفيفا لاجتماع المرج الذي تم فيه سحب الثقة من الرئيس السابق ظل الوسط الرياضي يترقب الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس جديد حيث يحتاج الرئيس المؤقت الحالي لتزكية وانتخاب جديد إذ أراد أن يكون الرئيس أو يبقى منصبه نائب رئيس حتى يأخذ اتحاد الكرة صبغته الشرعية ويتم وضع الأمور في نصابها ويدور تساؤل متواصل في الوسط الرياضي لماذا تتم المماطلة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية حتى الآن.