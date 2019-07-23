وحدة الزنتان في دولية بجاية الجزائرية للقدم المصغرة

بعثة كرة القدم المصغرة بنادي الوحدة بالزنتان تصل إلى الجزائر (فيسبوك)

وصلت عن طريق البر إلى ولاية بسكرة الجزائرية بعثة كرة القدم المصغرة بنادي الوحدة بالزنتان؛ لإقامة معسكر لمدة يومين يخوض الفريق خلاله مباراة ودية مع أحد فرق الولايات، يتوجه بعدها لولاية بجاية للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي ستنطلق خلال أيام.

بعثة كرة القدم المصغرة بنادي الوحدة بالزنتان تصل إلى الجزائر (فيسبوك)

بعثة كرة القدم المصغرة بنادي الوحدة بالزنتان تصل إلى الجزائر (فيسبوك)