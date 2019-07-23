الفلاح: يجب تغيير اسم اتحاد الكرة الليبي لاتحاد السفر والسياحة

لاعب التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أحمد الفلاح (أرشيفية : الإنترنت)

طالب لاعب التحدي والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أحمد الفلاح مجلس اتحاد الكرة الحالي بتقديم استقالتهم لفشلهم في تقديم أي برنامج لخدمة اللعبة ولم يقدموا أي برنامج خلال عامين ونصف من توليهم المسؤولية.

وقال الفلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»: «إن عليهم أن يتعلموا ثقافة الاستقالة مثلما حصل من الاتحاد المصري لكرة القدم».

وأكمل «الاتحاد الليبي الحالي يجب أن يتغير اسمه إلى الاتحاد الليبي للسفر والسياحة لأن هذا هو هدفهم وطموحهم».

وأوضح «للأسف الجمعية العمومية تحكمها مصالح وهى نفس أداء مجلس اتحاد الكرة الذي ليس لديه فكر كروي إطلاقا أو برنامج عمل فالدوري متوقف والحجج بعدم وجود المال غير مقنعة لأنهم يعرفون قبل دخولهم الانتخابات أن الإمكانيات المالية متواضعة بشكل عام».