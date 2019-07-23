الحصادي ضمن كوكبة المتصدرين لشطرنجية العرب

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)

تتواصل بالأردن وبكل نجاح بطولة العرب للشطرنج والتي تشهد جميع فئاتها تنافسا قويا ومثيرا ففي فئة 10 سنوات حقق لاعبا ليبيا الفوز في الجولة الرابعة فرج القطعاني فاز على اليمني علي سنان وعمر فطيس على الأردني ماشور.

وبعد جولة الأمس الإثنين يتواجد ثلاثة لاعبين في الصدارة اللبناني محمد فواز والفلسطيني محمد صابر واليمني عبدالله القديمي برصيد 3.5 نقطة لكل منهم ومن بعدهم الليبي عمر فطيس واليمني علي سنان بـ3 نقاط لكل منهما والليبي فرج القطعاني في الترتيب الـ16 بـ 2 نقطتين.

واليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة يواجه الليبي عمر فطيس اليمني علي سنان وفرج القطعاني يلتقي الشهراني من سوريا.

وفي فئة 12 عاما فقد الليبي حسين القداري مباراته أمام اليمني عبدالقادر عبدالله وصار في الترتيب الـ 19 ويلتقي اليوم في الجولة الخامسة الفلسطيني رياض جريوات.