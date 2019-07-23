منتخب ليبيا يواجه اتحاد طنجة وديًا في المغرب الثلاثاء

تدريبات منتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

يلتقي، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم في أول اختبار ودي له في معسكره الخارجي بالمغرب مع فريق اتحاد طنجة.

وتعد هذه المباراة الأولى للاعبين المحليين المختارين، ومن المحتمل مشاركة أغلب اللاعبين في هذه المباراة الودية، وذلك للوقوف على إمكانية اللاعبين وقدرتهم من قبل المدرب الوطني جلال الدامجة.

وسيخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر مباراة ودية ثانية أمام نهضة بركان، الجمعة المقبل، والثالثة والأخيرة أمام الجيش الملكي يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

و تأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمحليين لمواجهة المنتخب التونسي في شهر أغسطس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للمحليين «إثيوبيا 2020».