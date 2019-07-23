لجنة وضع المعايير الأفريقية تنهي أعمالها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 02:06 مساء

أنهت لجنة وضع المعايير للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية أعمالها بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع كافة الاتحادات الرياضية العامة، وقدمت اللجنة تقاريرها النهائية، حيث تم اعتماد المعايير التي حددت المشاركة من عدمها بالتنسيق والتواصل المباشر مع كل اتحاد رياضي.

وعلى الرغم من أن معظم الاتحادات أحالت قوائم الرياضيين بشكل موسع، فإن لجنة وضع المعايير كانت متمسكة بإتاحة فرصة المشاركة للرياضيين القادرين على المنافسة الفعلية والأقرب لمحاولة بلوغ منصات التتويج، أخذًا في الاعتبار الألعاب المؤهلة للأولمبياد المقبلة.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية فإنه تم استبعاد أكثر من ضعفيّ العدد المحال من الاتحادات، واقتصر الاختيار على ألافضل والأقدر لمنافسة أبطال القارة في مختلف الألعاب والتركيز على الكيف وليس الكم، ومراعاة أرقام وأزمنة رياضيينا وآخر نتائجهم الدولية، مع عدم إغفال الظروف التي تمر بها الرياضة الليبية وواقع حال الاتحادات ماليًّا وفنيًّا.

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