طقق يسجل أول أهدافه مع المصري البورسعيدي

لاعب المصري البورسعيدي الجديد مفتاح طقق (أرشيفية : الإنترنت)

نجح مفتاح طقق في تسجيل هدف لفريقه من ركلة حرة بشكل جميل، ليكون أول أهدافه مع الفريق المصري البورسعيدي.

كان مفتاح طقق قد انضم لفريق المصري البورسعيدي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من فريق الأهلي طرابلس.