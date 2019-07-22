طقق يسجل أول أهدافه مع المصري البورسعيدي

نجح مفتاح طقق في تسجيل هدف لفريقه من ركلة حرة بشكل جميل، ليكون أول أهدافه مع الفريق المصري البورسعيدي.
كان مفتاح طقق قد انضم لفريق المصري البورسعيدي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من فريق الأهلي طرابلس.
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