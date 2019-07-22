الاتحاد الليبي في مواجهة الجيش النيجيري

من مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في ذهاب الكونفدرالية (بوابة الوسط)

أوقعت القرعة فريق الاتحاد الليبي الأول لكرة القدم في مواجهة الجيش النيجيري، ضمن الدور التمهيدي الـ64 لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».

وفي حال عبور الاتحاد إلى الدور الثاني سيلتقي فريق حسنية أغادير المغربي.