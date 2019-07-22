النصر يواجه بطل أفريقيا الوسطى في دوري الأبطال

جانب من احتفالات النصر (أرشيف - بوابة الوسط)

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع فريق النصر الليبي في مواجهة فريق تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى، في الدور التمهيدي الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي حال تخطى موكاف سيواجه الفائز من مباراة الرجاء المغربي وبريكاما يونايتد الغامبي.