منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة يعلن قائمته

من دوري كرة القدم المصغرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، التي تضم 25 رياضيًّا سيتم اختيار الأفضل منهم خلال معسكر تدريبي خلال الأيام المقبلة لاختيار القائمة النهائية الرسمية.

وضمت القائمة اللاعبين: رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختاله ومحمد المقري ومحمد قشوط والهادي القزيري من نادي التحدي، وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد العبعوب من نادي نجوم صرمان، ومفتاح محمد الجنيدي وعبدالله سعيد الهسك من نادي السد، وعلي عثمان عبدالرازق وأحمد عبدالله يونس وعبدالله حسين خطاب من نادي الجامعة السنوسية.

كما ضمت القائمة محمد إبراهيم وعبد السلام مصطفى عكرة وإبراهيم الهوشي من نادي أبومليانة، ويوسف بن سعود نادي من الجهاد، وأحمد الحراري من نادي المسيرة، وزياد عبدالرحيم أبوبكر من نادي خليج سرت، ورزق حمد رزق من نادي الأندلس، ومحمد إبراهيم بن عبيد من نادي الصقور، ومحمد أحمد فتح الله بللو من نادي الأهلي درنة، ومحمد أبوعين من نادي الشط، وأحمد الطيب من نادي المدينة، وفرج عبدالوهاب بالريش من نادي غدوة.

وكانت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة أعلنت أول، أمس السبت، أسماء الطاقم التدريبي للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة ويتكون من المدرب الوطني عبدالباسط العكروت ومحمد أبوشعالة وعبدالسلام أبوالروس وفتحي نجمي أنجومة وسالم علي العماري.