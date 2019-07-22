قرعة الأندية العربية البطلة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 يوليو 2019, 03:58 مساء
مباراة سابقة في الدوري لفريق الأهلي بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)


تجرى يوم السبت المقبل قرعة بطولة الأندية العربية البطلة لكرة القدم في مدينة الرباط المغربية النسخة الثانية، التي تحمل اسم كأس محمد السادس، ويمثل ليبيا في هذه النسخة فريق الأهلي بنغازي فقط، حيث يمثل أغلب الدول العربية فريقان أو اكثر.

من تونس: الترجي، النجم الساحلي، الصفاقسي، والمغرب: الجيش الملكي، الوداد، الرجاء، ومن الجزائر: مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، ومن مصر: الأهلي، الزمالك، ومن لبنان: العهد، النجمة، ومن السعودية: الشباب، الاتحاد، النصر.

ومن العراق: الشرطة، القوة الجوية، الزوراء، ومن الكويت: القادسية، الكويت، ومن قطر: السد، الدحيل، ومن البحرين: المحرق، ومن الإمارات: العين، الشارقة، الجزيرة، ومن سورية: تشرين، ومن السودان: المريخ، الهلال، ومن موريتانيا فريق نوذيبو.

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