أبوبكر: الصعود لـ«كان» ليس مشروعًا وطنيًّا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 22 يوليو 2019, 03:54 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق أبوبكر بن إبراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أبوبكر بن إبراهيم، أن تأهل المنتخب الوطني لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة 2021 ليس مشروعًا وطنيًّا، لأن ليبيا وجدت في النهائيات 3 مرات.

وأكد أن المشروع الوطني الحقيقي هو تأهيل المدربين في دورات طويلة والإداريين، وإعادة تجهيز وتأهيل البنية التحتية، واعتبار الرياضة الليبية كلها مشروعًا لأنها تعاني.

وقال أبو بكر في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن غياب الدوري ليس عائقًا أمام المنتخب، ويمكن تعويضه بدوري المناطق مثلا ومعسكرات ومباريات دولية.

وأكد أن المنتخب الليبي وصل إلى نهائي أمم أفريقيا 82 التي أُقيمت بليبيا، والدوري الليبي كان غائبًا في تلك الفترة لعدة سنوات بعد إيقافه من الدولة.

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