فوزان لليبيا في «عربية الشطرنج»

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)

حققت ليبيا فوزين في الجولة الثالثة لعربية الشطرنج للفئات السنية بالأردن في فئة 10 سنوات، لاعب نادي الجزيرة عمر فطيس فاز على التونسي عمر عزيز، وفي فئة 14 عامًا لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي، فاز على الإماراتي عبدالرحمن محمد طاهر.

وفقد ثلاثة لاعبين من ليبيا مبارياتهم في الجولة الثانية في فئة 10 أعوام خسر لاعب نادي المجاهد الليبي، فرج القطعاني أمام الأردني ماشور وفي 12 عامًا خسر لاعب نادي المجاهد حسين القداري أمام الجزائري مهدي حمادي وفي فئة 20 عامًا خسر لاعب نادي الظهرة الليبي عبدالله الفيتوري أمام الإماراتي عمران الحوسني.