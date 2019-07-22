ليبيا تشارك بـ 29 لاعبًا فى الألعاب الأفريقية بالمغرب

البعثة الليبية في مراسم سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية الليبية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفد الرياضي الليبي المشارك في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب خلال أغسطس المقبل يصل إلى 42 مشاركًا بواقع 29 لاعبًا بالإضافة إلى 13 مدربًا.

وجاء التوزيع على هذا الشكل: الدراجات 4 رياضيين + مدرب، والأثقال 3 رياضيين + مدرب، والطائرة الشاطئية رياضيان + مدرب، والجودو رياضيان + مدرب، والكاراتيه 3 رياضيين + مدرب، والتجديف رياضيان، والمبارز 3 رياضيين + مدرب، والسهم والقوس رياضي + مدرب، والشطرنج رياضي + مدرب، والسباحة رياضي + مدرب، والملاكمة رياضيان + مدرب، وألعاب القوى والتايكواندو بـ 5 رياضيين + مدربان.