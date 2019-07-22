مشاركة متواضعة لليبيا في عالمية السباحة

ليبيا تحقق نتائج متواضعة في أول سباقات بطولة العالم للسباحة (أرشيفية : الإنترنت)

جاءت نتائج ليبيا متواضعة في أول سباقات بطولة العالم للسباحة الـ 18 بكوريا الجنوبية عبر السباح محمد ساسي الجبالي، وجاء في الترتيب الـ 73 من بين 95 مشاركًا في سباق 50 متر فراشة بزمن 27.53 ثانية.

والسباح عدي حسونة جاء في الترتيب الـ54 من بين 65 مشاركًا في سباق 200 متر حرة بزمن 1.53.74 دقيقة.

وتبقى للسباحين مشاركتان قادمتان في الحدث العالمي، السباح عدي حسونة سيشارك بعد غدٍ الأربعاء في سباق 100متر حرة، والسباح محمد ساسي الجبالي سيشارك الجمعة المقبل في سباق 50 متر حرة.

يشار إلى أن الحدث العالمي يشهد مشاركة 2500 سباح يمثلون 190 بلدًا.