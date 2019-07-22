مواجهات ليبية في «عربية الشطرنج» بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 يوليو 2019, 01:32 مساء
العاصمة الأردنية عمان تستقبل بطولة العرب الفردية للشطرنج (إنترنت)

يخوض لاعبو شطرنج ليبيا، اليوم الإثنين، مواجهات قوية في الجولة الرابعة للبطولة العربية للشطرنج بالأردن، في فئة 10 أعوام.

لاعب نادي الجزيرة عمر فطيس، تصنيف 1454، يواجه الأردني ماشور، تصنيف 1072، ولاعب نادي المجاهد، فرج القطعاني، تصنيف 1580، يلتقي اليمني علي سنان.

وفي فئة 12 عامًا، يلتقي لاعب نادي المجاهد، حسين القداري، تصنيف 1468، اليمني عبدالقادر عبدالله، تصنيف 1115، وفي فئة 14 عامًا، لاعب نادي البرانس يوسف الحصادي، تصنيف 1812، يلتقي العماني حمود البورسعيدي، تصنيف 1341.

وفي فئة 20 عامًا، لاعب نادي الظهرة عبدالله الفيتوري، تصنيف 1954، يواجه العراقي صباح نوري، تصنيف 1843.
 
يشار إلى أن اللاعبين الليبيين حققوا فوزًا واحدًا وتعادلًا في الجولة الثالثة للبطولة: عبدالله الفيتوري فاز على القطري صالح الحور، ويوسف الحصادي تعادل مع  اللبناني أكرم كودير، بينما خسر القديري أمام الأردني حسين عبود، والقطعاني خسر أمام علي سنان، وعمر فطيس خسر أمام اللبناني فواز.

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