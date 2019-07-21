أفريقيا تعيد «النصر» للتدريبات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 يوليو 2019, 05:36 مساء
جانب من احتفالات النصر (أرشيف - بوابة الوسط)

بعد تجميد النشاط الرياضي بنادي النصر، عاد أمس السبت، الفريق الأول بالنادي للتدريبات بقيادة المدرب محمد الككلي بحضور أربعة عشر لاعبًا استعدادًا لتصفيات مسابقة أبطال أفريقيا التي ستنطلق أولى جولاتها أيام 7 - 8 - 9 أغسطس المقبل.

 وسيكون اليوم الأحد التدريب في الفترة الصباحية من الساعة السابعة حتى التاسعة، حسب صفحة النادي الرسمية.

من جهة أخرى عُـقد بمقر النادي اجتماع تقابلي جمع اللجنة التسييرية والجهاز الفني للفريق الأول مع جماهير النصر.

 وتم خلال الاجتماع توضيح العديد من الأمور، فيما يتعلق بانتدابات وتجديد عقود اللاعبين ورحلة الاستعداد للمغامرة الأفريقية الجديدة.

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