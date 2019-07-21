نجاة لاعب الأخضر عمر شحات من حادث سير

لاعب الأخضر عمر شحات (أرشيفية : الإنترنت)



تعرض صانع ألعاب فريق الأخضر، عمر شحات، لحادث سير نجا منه بأعجوبه وهو في طريقه إلى نادي النصر الذي تعاقد معه مؤخرًا على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة النصر تعاقدت في وقت سابق مع شحات لتعزيز الفريق الأول بلاعب وسط، قبل أن ينجو من الحادث لتبعث له مختلف الجماهير في الكرة الليبية رسائل للاطمئنان عليه.

بداية شحات كانت مع فريق الأخضر في العام 2004 في فئة البراعم وتميز بصناعة الأهداف والتمريرات الحاسمة وتنفيذ الكرات الثابتة كما سجل هدفًا واحدًا في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وهو يحمل غلالة رقم 14 وشارة قيادة فريق الأخضر الذي رحل عنه مؤخرًا في إعارة لنادي النصر.