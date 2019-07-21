اجتماع موسع للجنة التسييرية لـ«التايكوندو»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 يوليو 2019, 05:23 مساء
جانب من منافسات بطولة الاستقلال في التايكوندو (المركز الإعلامي)

عقدت، مساء أمس السبت، اللجنة التسييرية للتايكوندو اجتماعًا مع اللجان الفنية العاملة وذلك بمقر اللجنة التسييرية بشارع عمر المختار وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لإقامة بطولة السراي الحمراء السادسة وإقامة دورة للمدربين والإداريين للتنمية البشرية.

 وقد تم خلال الاجتماع تحديد موعد بطولة السرايا السادسة خلال شهر سبتمبر المقبل باستضافة نادي العلمين الرياضي، وتشرف عليها اللجنة التسييريه للتايكوندو.

وإقامة دورة مدربين للتنمية البشرية، حيث تم التنسيق مع أحد المراكز المعتمدة والمتخصصه في هذا المجال لتأهيل مجموعة من الشباب الواعد في رياضة التايكوندو.

وتم تكليف سكرتير «التسييرية» بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بتنظيم عدة برامج رياضية وإقامة المهرجان الأول للطفل على أن يقام هذا المهرجان كل عام.

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