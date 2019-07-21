مجلس جديد لنادي الهلال يتسلم مهامه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 يوليو 2019, 05:17 مساء
اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)

جرت، مساء أمس السبت، بقاعة فندق «تيبستي» مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية السابقة ومجلس إدارة نادي الهلال الرياضي المُنتخب حديثًا، بحضور اللجنة المكلفة من مكتب الشباب والرياضة بنغازي وبحضور رئاسة الجمعية العمومية لنادي الهلال وعدد من مشجعي القلعة الزرقاء وقدامى الرياضيين.

وكانت جرت خلال شهر يونيو الماضي عملية انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنادي الهلال وتم اعتمادها رسميًّا من قبل هيئة الشاب والرياضية، حيث تم انتخاب الجمعية العمومية للنادي من علي عبدالرحمن رئيسًا، وتيسير نجم وعلي الفسي عضوين.

وبعد انتخاب مجلس إدارة النادي بات يتكون من الدكتور نادر أبوشناف رئيسًا، وفوزي جعودة نائبًا، وسالم العود عضوًا للجنة الاستثمار بالنادي وعمر السعيطي عضوًا للجنة الشؤون المالية وعياد الشحومي عضوًا للجنة الشؤون الإدارية ومحمد اعمورا عضوًا لمجلس الإدارة واعدل لاجودو عضوًا في مجلس الإدارة.

اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)
اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا