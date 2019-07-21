مجلس جديد لنادي الهلال يتسلم مهامه

اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)

جرت، مساء أمس السبت، بقاعة فندق «تيبستي» مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية السابقة ومجلس إدارة نادي الهلال الرياضي المُنتخب حديثًا، بحضور اللجنة المكلفة من مكتب الشباب والرياضة بنغازي وبحضور رئاسة الجمعية العمومية لنادي الهلال وعدد من مشجعي القلعة الزرقاء وقدامى الرياضيين.

وكانت جرت خلال شهر يونيو الماضي عملية انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنادي الهلال وتم اعتمادها رسميًّا من قبل هيئة الشاب والرياضية، حيث تم انتخاب الجمعية العمومية للنادي من علي عبدالرحمن رئيسًا، وتيسير نجم وعلي الفسي عضوين.

وبعد انتخاب مجلس إدارة النادي بات يتكون من الدكتور نادر أبوشناف رئيسًا، وفوزي جعودة نائبًا، وسالم العود عضوًا للجنة الاستثمار بالنادي وعمر السعيطي عضوًا للجنة الشؤون المالية وعياد الشحومي عضوًا للجنة الشؤون الإدارية ومحمد اعمورا عضوًا لمجلس الإدارة واعدل لاجودو عضوًا في مجلس الإدارة.

اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)

اللجنة التسييرية بنادي الهلال تسلم مهام الإدارة للمجلس الجديد (صفحة نادي الهلال)