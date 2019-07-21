العالم يؤيد الرقابة الدولية على اتحادات الأزمات في ليبيا

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، نبيل العالم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، نبيل العالم، أن ظاهرة وجود الأجسام الموازية للاتحادات الرياضية هي ظاهرة غير صحية نتيجة ضعف الإدارة وغياب الحكمة في التعامل مع الأزمات.

وقال العالم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد: «المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على أعضاء الجمعيات العمومية كون معظهم تحركهم المصالح، وعلى اللجنة الأولمبية التي سمحت بتفاقم هذه المشاكل الدعوة لعقد جلسات طارئة لجمعيات هذه الاتحادات، والتي توجد بها خلافات».

كما طالب العالم بحسم الأمر بانتخاب اتحاد جديد لأي اتحاد رياضي فيه مشاكل أو تزكية مجلس إدارة الاتحاد نفسه مع ضرورة تواجد مندوب من الاتحاد الدولي لحضور الجمعية العمومية لكل لعبة فيها إشكاليات لتأكيد المصداقية واحتراما للنظم الأساسية للألعاب الرياضية.