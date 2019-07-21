قريميدة: الشلماني باق في منصبه بالكاف حتى لو رحل عن اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 21 يوليو 2019, 03:31 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة الليبي، محمد قريميدة، أن فوز عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الكاف مكسب للكرة الليبية.

وإضاف قريميدة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قائلا: «مهمة ويجب التعامل معها على هذا الأساس خاصة مع غياب العناصر الليبية في مكتب الكاف التنفيذي لسنوات طويلة».

وأضاف «المنافسة كانت صعبة وبفارق الأصوات عن المنافس الجزائري ووجود عنصر ليبي شيء مهم، حيث يضم المكتب التنفيذي 22 عضوا، كما أكد أن هذه العضوية ستستمر حتى في حالة مغادرة الشلماني رئاسة الاتحاد الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا