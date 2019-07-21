قريميدة: الشلماني باق في منصبه بالكاف حتى لو رحل عن اتحاد الكرة الليبي

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة الليبي، محمد قريميدة، أن فوز عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الكاف مكسب للكرة الليبية.

وإضاف قريميدة في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قائلا: «مهمة ويجب التعامل معها على هذا الأساس خاصة مع غياب العناصر الليبية في مكتب الكاف التنفيذي لسنوات طويلة».

وأضاف «المنافسة كانت صعبة وبفارق الأصوات عن المنافس الجزائري ووجود عنصر ليبي شيء مهم، حيث يضم المكتب التنفيذي 22 عضوا، كما أكد أن هذه العضوية ستستمر حتى في حالة مغادرة الشلماني رئاسة الاتحاد الليبي».