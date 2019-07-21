بعيو والعبيدي يتألقان في دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 21 يوليو 2019, 03:26 مساء
بطولة مرجانة لفروسية قفز الجوائز تحقق نتائج مميزة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير الإعلام لبطولة مرجانة لفروسية قفز الجوائز سالم العبار أن دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز التي ينظمها ويشرف عليها نادي شهداء بنغازي للفروسية تشهد تنافسا قويا لتقارب المستوى الفني للعديد من الفرسان.

وأضاف العبار أن نتائج الجولة السادسة عشرة للبطولة جاءت لتشهد إحراز أول الترتيب في الناشئين للفارس عبدالإله العبيدي على الفرس رعود، وجاء ثانيا الفارس مروان النايلي على الفرس وعد.

وفي فئة المبتدئين والخيول الجديدة أحرز أول الترتيب الفارس أحمد بعيو مع الجواد الأسطورة، ونفس الفارس جاء ثانيا مع الجواد اكستر، وحل ثالثا الفارس أحمد المقرحي مع الجواد عنتر، ورابعا الفارس همام الذيب مع الفرس نويزت، وخامسا الفارس عباس نجم مع الفرس نورهان، وسادسا الفارس مروان النايلي مع الجواد اكستر.

بطولة مرجانة لفروسية قفز الجوائز تحقق نتائج مميزة (أرشيفية : الإنترنت)
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