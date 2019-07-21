دراويل في فنية جودو غرب آسيا

دراويل في فنية جودو غرب آسيا (أرشيفية : الإنترنت)

استعان اتحاد غرب آسيا للجودو الذي يترأسه العراقي سمير الموسوي بالثنائي أمين الاتحاد العربي للجودو والمدير الفني باتحاد غرب آسيا الأردني عبدالفتاح القيسي وبرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للجودو الكفاءة الليبية، نبيل دراويل، لتولي مهام اللجنة الفنية لبطولة غرب آسيا للجودو للناشئين التي انطلقت أمس بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 300 لاعب يمثلون بلدان العراق والأردن والسعودية وقطر وفلسطين ولبنان واليمن والكويت والإمارات.

يشار إلى أن الثنائي القيسي ودراويل من أبرز الكفاءات الفنية العربية وسبق لهما النجاح في الإدارة الفنية لبطولات الجودو العربي وآخرها بطولة الشرطة العربية للجودو التي أقيمت بالعراق يونيو الماضي.

دراويل في فنية جودو غرب آسيا (أرشيفية : الإنترنت)