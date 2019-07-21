إثارة وتشويق في عربية الشطرنج بالأردن

العاصمة الأردنية عمان تستقبل بطولة العرب الفردية للشطرنج (إنترنت)

تتواصل بالعاصمة الأردنية عمان بطولة العرب الفردية للشطرنج للناشئين وفي الجولة الثانية للبطولة سيخوض لاعبو ليبيا، اليوم الأحد، مباريات حافلة بالندية والإثارة والتشويق.

في فئة 10 أعوام لاعب نادي الجزيرة الليبي عمر فطيس باللون الأبيض يواجه التونسي عمر عزيز ولاعب نادي المجاهد بقمينس الليبي فرج القطعاني باللون الأسود يقابل الأردني مشهور قبالة.

وفي تحت 12عاما لاعب نادي المجاهد الليبي حسين القداري باللون الأسود يواجه الجزائري مهدي حمادي وفي فئة تحت 14 عاما لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي باللون الأسود يواجه الإماراتي عبدالرحمن محمد طاهر.

وفي فئة تحت 20 عاما لاعب نادي الظهرة الليبي عبدالله الفيتوري يلعب باللون الأسود يلتقي الإماراتي عمران الحوسني.

يشار إلى أن لاعبي ليبيا الخمسة حققوا جميعا أمس السبت الفوز في الجولة الافتتاحية للبطولة في فئة 10 أعوام، اللاعب فرج القطعاني فاز على الأردني مازن أبومحفوظ، وعمر فطيس فاز على الأردني حمزة الشاوش، وفي فئة 12 عاما حسين القداري فاز على الأردني رشيد كريشان، وفي فئة 14 عاما يوسف الحصادي فاز على الأردني قصي توفيق، وفي فئة 20 عاما عبدالله الفيتوري فاز على الأردني فهد السماوي.

العاصمة الأردنية عمان تستقبل بطولة العرب الفردية للشطرنج (إنترنت)