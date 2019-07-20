5 انتصارات لليبيا في افتتاح بطولة العرب للشطرنج بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يوليو 2019, 08:16 مساء
أحد اللاعبين المشاركين في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقامة في الأردن, 20 يوليو 2019 (بوابة الوسط)

فاز جميع لاعبي ليبيا المشاركين في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقامة في الأردن، في الجولة الأولى من البطولة اليوم السبت.

وتشارك ليبيا بخمسة لاعبين هم لاعب نادي المجاهد بقمينس فرج القطعاني، 10 سنوات، الذي حقق الفوز على الأردني مازن أبومحفوظ، وفى نفس السن حقق لاعب الجزيرة بزوارة عمر فطيس، الفوز على الأردني حمزة الشاوش، وفي فئة 12 عامًا حقق لاعب نادي المجاهد بقمينس حسين القداري، الفوز على الأردني رشيد كريشان، وفي فئة 14 عامًا، فاز لاعب نادي البرانس بالقبة يوسف الحصادي، على الأردني قصي توفيق، وفي فئة 20 عامًا فاز لاعب نادي الظهرة عبدالله الفيتوري على الأردني فهد السماوي.

أحد اللاعبين المشاركين في بطولة العرب الفردية للشطرنج المقامة في الأردن, 20 يوليو 2019 (بوابة الوسط)
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