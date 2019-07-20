تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 20 يوليو 2019, 07:11 مساء
منتخب الجزائر بطلا لأفريقيا (إنترنت)


عبر عدد من الشخصيات الرياضية الليبية عن تفاعلها مع فوز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية في نسختها 32 على حساب السنغال واعتبروه درسًا كرويًّا جديدًا يؤكد على الإصرار والروح الجماعية.

الصحفى الرياضي محمد بالطة، كتب يقول على صفحته الشخصية بـ «فيسبوك»: «الجزائر انتظرت 29 عامًا لتحتفل بأمم أفريقيا، وتفرض كلمتها وبقوة»، وقال أيضًا: «البصمة الجزائرية ليست كرة قدم فقط، بل روح معنوية عالية».

المراقب الأفريقي وعضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، علي افتيته، كتب يقول: «منذ أول مباراة للجزائر وضعت بصمتها وأوضحت أنها ستذهب بعيدًا، وقدمت درسًا آخر فى كيفية تحقيق الإنجازات».

مدرب المنتخب الليبي السابق، ناصر بلحاج، قال على صفحته الشخصية: «ألف مبروك للجزائر، وبرافو على الروح القتالية وهادي هي كرة القدم».

أما إداري نادي السويحلي السابق، أسامة سيمو، فقال: «عندما تجتمع ثلاثة أشياء تتحقق البطولات.. القلب والدم والعرق».

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