اقتراح بتحويل صعود ليبيا لأمم أفريقيا إلى قضية وطنية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 20 يوليو 2019, 07:04 مساء
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس السابق، عبدالرزاق الشبل (إنترنت)

اعتبر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس السابق، عبدالرزاق الشبل، أن ترشح المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة يجب أن يكون قضية وطنية.

وفي ظل المشاكل التي تعيشها الكرة الليبية اقترح الشبل أن يتولى الإشراف على المنتخب، الهيئة العامة للشباب والرياضة وإبعاده عن اتحاد الكرة وأن يعتبر مسؤولية دولة لأن الجمهور الليبي مستاء من قلة المشاركات الأفريقية.

وقال الشبل في تصريح إلي «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه من المعيب أن لا تترشح ليبيا للبطولة المقبلة بعد أن أصبحت بـ24 منتخبًا وفي 32 نسخة أفريقية المنتخب الليبي شارك 3مرات فقط، داعيًا كذلك الإعلام الرياضي للاهتمام بالموضوع وأن يتقبل اتحاد الكرة الفكرة ويساعد على إنجاحها ليجعل الترشح المقبل قضية وطنية.

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