اتحاد الدراجات يمنح الحكام والرياضيين المكافآت المالية

الاتحاد الليبي للدراجات يكرم لاعبيه (تصوير- البهلول المبروك)

منح الاتحاد الليبي للدراجات، الخميس، بقاعة الاتحادات الرياضية المكافآت للحكام والرياضيين عن سباقات المراحل الأولى ضمن الموسم الرياضي 2019، وذلك خلال حفل تكريم حضره رئيس الاتحاد الليبي للدراجات.

حضر الدكتور نورالدين التريكي رئيس الاتحاد، وعضو اللجنة الأولمبية الليبية الصديق الفوناس، ورئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس مختار الشبلي، وبعض الضيوف.

وتم إلقاء عديد الكلمات التحفيزية للرياضيين لبذل مزيد الجهد والاستعداد الجيد لاختبارات اختيار المنتخبات الوطنية لجميع الفئات للمشاركة المهمة بالبطولة العربية لهذا العام.

الاتحاد الليبي للدراجات يكرم لاعبيه (تصوير- البهلول المبروك)

الاتحاد الليبي للدراجات يكرم لاعبيه (تصوير- البهلول المبروك)