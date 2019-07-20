أول ظهور لمنتخب ليبيا في المغرب.. الثلاثاء

مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية - إنترنت)

يلتقي وديًّا، الثلاثاء المقبل، بملعب القرية الرياضية بطنجة في المغرب المنتخب الوطني الليبي للمحليين الذي يتواجد حاليًا في معسكر خارجي استعدادًا لمباراة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان) مع فريق اتحاد طنجة المغربي.

أما ثاني المباريات الودية فستكون أمام نهضة بركان، الجمعة المقبل، والثالثة والأخيرة أمام الجيش الملكي يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

وقد ركز المدير الفني جلال الدامجة خلال المعسكر على رفع اللياقة البدنية وخلق عملية التجانس بين اللاعبين المختارين لهذه المباراة.