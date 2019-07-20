انتقادات جديدة للجنة الأولمبية الليبية

رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية السابق، عبدالمنعم بن حريز (إنترنت)

انتقد رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية السابق، عبدالمنعم بن حريز، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الحالي، واعتبره يتعامل مع الاتحادات حسب المصلحة والأصوات الانتخابية.

وقال بن حريز في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن سببًا من أسباب استقالته طريقة التعامل، حيث إن اللعبة حققت إنجازات أفريقية وعالمية ولم تحظَ بالاهتمام والتكريم من طرف مجلس إدارة «الأولمبية الليبية»، الذي لم يقدم أي مساعدة حتى في معاناة الحصول على التأشيرات.

وأضاف بن حريز قائلًا: «إنهم يعاملون كل اتحاد بشكل مختلف عندما تقترب انتخابات مجلس الإدارة»، الذي أكد أنه «يسوده غموض في كل الأمور وأغلب الأعضاء لايعرفون البرنامج السنوي والتعاقدات المالية».