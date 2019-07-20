«حديدية الشط» في دورتين دوليتين بالمغرب

«حديدية الشط» في دورتين دوليتين بالمغرب (إنترنت)

أكد أمين عام اتحاد الكرة الحديدية الليبي، محمود الطويل في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه تم ترشيح نادي الشط للمشاركة في دورتين دوليتين للكرة الحديدية بالمغرب، الأولى دورة تيفلت، التي ستقام في الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري ودورة مدينة أغادير الدولية، التي ستقام في الفترة من 26 إلى 30 يوليو الجاري.

يذكر أن وفد نادي الشط يضم الرياضيين الصالحين ساسي وأسامة ميلاد وفتحي قطنش والمدرب معمر أبوحلالة والإداري علي الصفاقسي ومسؤول العلاقات بالاتحاد عبدالقادر عكاشة.

وفي سياق متصل سيقام نهاية أغسطس المقبل معسكر محلي تحت إشراف الخبير الدولي التونسي عبدالرؤوف العقيلي والمدرب المحلي بشير برول لاختيار منتخب ليبيا للكرة الحديدية تخصص القصير ، الذي ينتظره أكثر من استحقاق خارجي.