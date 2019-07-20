33 فارسًا فى بطولة الحواجز بالهواري

نادي الهواري ببنغازي ينظم بطولة لفروسية قفز الحواجز (إنترنت)



نظم نادي الهواري ببنغازي بطولة لفروسية قفز الحواجز لفئات المبتدئين والناشئين والمتوسطة بمشاركة 33 فارسًا مثلوا أندية «عمر المختار» و«شهداء الرحبة» و«المتغيرات» و«فرسان المتوسط»، وجاءت النتائج النهائية لتشهد تتويج الفارس وسام الجحاوي ببطولة المبتدئين برصيد 65 نقطة والزمن 43.05 ثانية، وجاء ثانيًا الفارس حسن المجراب برصيد 65 نقطة والزمن 45.32 ث، وثالثًا الفارس مؤيد الشيخي بـ 65 نقطة والزمن 46.60 ثانية.

وتوج الفارس محمد الشيخي ببطولة الناشئين برصيد 65 نقطة والزمن 38.87 ثانية وجاء ثانيًا الفارس فرج المصلي بـ 65 نقطة والزمن 40.96 ث، وثالثًا الفارس محمد الفيتوري والزمن 40.11 ثانية.

وتوج الفارس علاء القداري ببطولة الفئة المتوسطة برصيد 65 نقطة والزمن 46.80 ث، وجاء ثانيًا الفارس طارق الشيخي برصيد 55 نقطة والزمن 48.81 ث.