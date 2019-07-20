سباحا ليبيا يصلان إلى كوريا للمشاركة فى عالمية السباحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يوليو 2019, 04:14 مساء
سباحا ليبيا عدي حسونة ومحمد ساسي يستعدان لبطولة العالم (إنترنت)

وصل، الجمعة، إلى كوريا الجنوبية سباحا ليبيا عدي حسونة ومحمد ساسي؛ للمشاركة في بطولة العالم للسباحة، التي ستنطلق اليوم السبت، بمشاركة قرابة 2500 سباح يمثلون 190 دولة في الحدث العالمي.

وتبدأ، غدًا الأحد، منافسات السباح عدي حسونة في سباق 200 متر، ونفس السباح سيشارك الثلاثاء المقبل في سباق 100م حرة، بينما ستكون مشاركة السباح محمد يوسف ساسي في هذا المحفل العالمي في سباقي 50 م حرة + 50 م فراشة.

وفي سياق متصل شارك، أمس الجمعة، رئيس اتحاد السباحة الليبي عصمان القنين في اجتماع الجمعية العمومية الدولي، ونوقشت فيه جمله من المواضيع من بينها التقارير المالية والإدارية، وبرنامج البطولات للعام 2020.

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