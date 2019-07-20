فرج الجنقال منسقًا عامًا لتجمع شباب ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 20 يوليو 2019, 03:54 مساء
المشجع الأهلاوي فرج فتح الله الشهير بالجنقال (فيسبوك)

حظى المشجع الرياضي الأهلاوي العريق فرج فتح الله الزوى الشهير بالجنقال بمهمة المنسق العام لتجمع شباب ليبيا وهو تجمع جديد تم استحداثه مؤخرًا يضم كافة شرائح المجتمع وفعالياته الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتعد المهمة وطنية بامتياز كونها تهدف للمِّ شمل الشباب والدفع بهم نحو تفعيل برامج  وملتقيات شبابية هادفة وجاء اختيار فرج لهذه المهمة الجديدة كونه يتمتع بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة.

ويعد الجنقال أحد أحباء وأبناء النادي الأهلي بنغازي الأوفياء ونشطائه الذين قدموا له الكثير وكان ولازال دائمًا معه في أفراحه ومناسباته مساندًا ومؤازرًا وله الكثير من المشاركات الفاعلة على كافة الواجهات.

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