المجدوبي: صالات وملاعب ومضامير بمدن الجنوب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يوليو 2019, 03:32 مساء
ملاعب تحت التجهيز في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير إدارة المشروعات بهيئة الرياضة بطرابلس دكتور محمد المجدوبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أنه في إطار اهتمام هيئة الرياضة بالبنى التحتية فإنه يجري تنفيذ مشاريع في كافة المدن الليبية ومن بينها الجنوب والذي ستشهد مدنه أكثر من 20 مشروعًا رياضيًا تشمل ملاعب وصالات ومضامير وصيانة وتطوير بيوت الشباب ومقار الكشافة من بينها إنشاء صالة ألعاب رياضية بمدينة سبها وصيانة وتطوير جمعية بيوت الشباب بسبها.

وأضاف المجدوبي أنه يجري أيضًا صيانة مفوضية الكشاف سبها وصيانة وتطوير الملعب البلدي سبها وتعشيب ملعب أسامة بمنطقة الغريفة وتوريد وتركيب مضمار ألعاب القوى بالغريفة وتعشيب ملعب براك الشاطئ وتوريد وتركيب مضمار ألعاب القوى بنادي العداء.

وأكمل قائلًا «سيتم تعشيب ملعب نادي العلا بمنطقة سمنو وتعشيب ملعب المدينة الرياضية غات وصيانة مرافقها الرياضية ومدينة غات ستشهد عددًا من الإنشاءات الرياضية من بينها صالة رياضية وصيانة وتطوير فوج الكشافة غات وتعشيب ملعب الساحة الرياضية وبمنطقة مرزق».

واستطرد المجدوبي حديثه قائلًا «سيتم إنشاء صالة رياضية وتعشيب ملعب حج حائل وصيانة وتطوير بيوت الشباب بمرزق بالإضافة إلى تعشيب ملعب نادي الرحيق القرضة وإنشاء صالة ألعاب بمنطقة الشاطئ».

واختتم الدكتور المجدوبي حديثه قائلًا «هيئة الرياضة بصدد إنشاء 50 ملعبًا لكرة القدم الخماسية في كافة المناطق الليبية من بينها 16 ملعبًا بالمنطقة الجنوبية بمدن سبها ومرزق وغات وأم الأرانب وأوباري وبريك والديسة والأبيض والفجيج والقعيرات وغدوه وتمنهنت والبركت والعوينات».

وفي سياق متصل تسلمت شركة المتحدة للتجهيزات الأربعاء الماضي مواقع ملعبي الاتحاد والأهلي طرابلس لتعشيبهما بأحدث المواصفات العالمية وأن العمل جارٍ في تعشيب ملعب شهداء عبدالجليل بمنطقة جنزور وكذلك تعشيب ملعب نادي الشط في مراحلة الأخيرة وسيبدأ العمل قريبًا في تعشيب نادي الوحدة وصيانة وتطوير صالة نادي المدينة ومن ضمن خطة هيئة الشباب والرياضة إنشاء مركز متكامل للمنتخبات الوطنية بمدينة الخمس يشتمل على 3 ملاعب لكرة القدم وصالات تدريب متكاملة وصالة للإعداد البدني وقاعة للمحاضرات وصالة الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي وصالة ترفيهية ومنامات تسع  لنحـــو 100 شخص.

ملاعب تحت التجهيز في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)
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