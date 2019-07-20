خماسي ليبي في عربية الشطرنج بالأردن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 يوليو 2019, 01:11 مساء

تنطلق اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان بطولة العرب للشطرنج الفردية للفئات السنيه (8، 10، 12،14، 16، 18،20 عاما).

وتأتي بمشاركة ليبية في المحفل العربي عبر خمسة لاعبين فرج القطعاني وعمر فطيس (10) وحسين الجابري (12) ويوسف الحصادي (16) وعبدالله الفيتوري (20عامًا).

يبدأ برنامج البطولة العام السبت بالاجتماع الفني للبطولة وحفل الافتتاح والجولة الأولى لجميع الفئات على أن تقام الأحد الجولتان الثانية والثالثة لجميع الفئات والإثنين الجولة الرابعة لجميع الفئات.

أما الثلاثاء فتقام الجولتان الخامسة والسادسة لجميع الفئات والأربعاء الجولة السابعة لجميع الفئات والخميس استقبال أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج والجولة الثامنة للبطولة وأخيرًا الجمعة المقبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج مع إقامة الجولة التاسعة والأخيرة للبطولة وحفل الختام.

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